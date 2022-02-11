Erdoğan olay yaratan davayı geri çekti!

11 Şubat 2022 Cuma, 08:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 yaşındaki bir çocuğa açtığı dava Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in yazısıyla gündeme gelmişti. Özdil'in aktardığına göre; evinden polisle apar topar alınan 14 yaşındaki çocuğa, yaptığı bir Instagram paylaşımı nedeniyle Erdoğan'a hakaretten dava açıldı. Çocuğa istenen cezanın ise 11 ay 20 günle 3 yıl arasında hapis olduğu ifade edildi.

CİMER'E ŞİKAYET ETMİŞLER

14 yaşındaki çocuğun Instagram'da yaptığı bir paylaşımının Cimer'e şikayet edildiği, davanın bunun üstüne açıldığı ortaya çıktı. Cimer şikayetinde ise “Bu şahıs, devletimizin cumhurbaşkanına ithamlarda bulunup, devletin gizli bilgilerini deşifre ediyor, demokrasi, birlik ve beraberlik için bu şahsın cezalandırılmasını istiyorum, yardım edin” ifadeleri kullanıldı.

Çocuğun Instagram paylaşımında ise; “813 Mit ajanı nerde? 128 milyar dolar nerede? Rahip Brunson nerede? Hacı hoca dediğiniz Gülen nerede? Ruslar tarafından bombalanan şehitlerimiz nerede? Şanlı şehitlerimize leş, Apo'ya sayın diyen kişi neden hâlâ orda? Kozmik odada Avrupa'ya verilen gizli bilgiler nerede?” ifadelerinin kullanıldığı bildirildi.

ERDOĞAN VAZGEÇTİ

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 yaşındaki çocuğa açtığı davadan vazgeçtiğini yazdı.

Özdil'in aktardığına göre Erdoğan, dün, özel avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Mahkemesi'ne şu resmi dilekçeyi gönderdi:

“Mahkemenizin dosyasındaki çocuk hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, her ne kadar ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında kamu davası açılmışsa da, çocuğun yaşı gözetilerek, gördüğümüz lüzum üzerine suç hakkında şikayetimiz bulunmamaktadır.

Şikayet hakkından feragat ettiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Müşteki Sn. Recep Tayyip Erdoğan

Vekili Av. Ahmet Özel”





"TARİHE GEÇECEK DAVA"

Sözcü gazetesi yazarı ve gazeteci Yılmaz Özdil, dünkü ‘Bu dava tarihe geçecek’ başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 14 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığını söylemişti.

"Medyamızın haberi yok" ifadelerini kullanan Özdil, "Bana göre, hem hukuk tarihimize, hem demokrasi tarihimize 'utanç' olarak geçicek hadise" demişti.

Özdil, "Asrın liderimize hakaret ettiği iddiasıyla 14 yaşındaki bir çocuğumuz evinden polisle aldırıldı, karakola çektirildi, savcıya götürüldü, adli tıp'a gönderildi, mahkemeye verildi, üç yıla kadar hapsi isteniyor!" diye yazmıştı.