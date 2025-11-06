Erdoğan Özgür Özel'i hedef aldı: 'Biz az söyledik o çok anlasın'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da gerçekleşen Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Ümraniye'de sarf ettiği sözlere tepki gösteren Erdoğan, "Siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını korumak gerek. Ana muhalefet liderinin hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor" dedi.

"BİZ AZ SÖYLEDİK O ÇOK ANLASIN"

Özel'i hedef alan Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

"Sizlerin önünde gündeme getirmek istemezdim ancak siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını korumak gerek. Ana muhalefet liderinin hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor. Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilin de freni boşalırmış. Zihni ile dili arasındaki bağı tamamen kopmuş zavallı bir şahıs var. Bu zat, gün aşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Daha da sevimsiz hal alan bu dile bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik o çok anlasın."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu sormuş ve süre tanımıştı.

Özgür Özel dün akşam Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada, Akın Gürlek'e yönelik belgeleri açıkladı ve Gürlek'in başka bir şirketten gelir elde ettiğini duyurdu.