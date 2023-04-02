İstanbul'da markette silahlı soygun!

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:30

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 10:04

İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçen cuma günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir markette iddiaya göre, kasklı iki kişi iftar vaktine yakın saatte markete girdi.

Bir süre marketin içinde dolaşan şüphelilerden biri çalışanlara silah göstererek kasaya geçti. Kasada bulunan 9 bin lira para ve sigaraları alan şüpheliler kaçarak uzaklaştı.

Olay sonrası polis ekipleri silahlı soygunu gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.