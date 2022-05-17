Erdoğan taziye için Abu Dabi'ye gidiyor

17 Mayıs 2022 Salı, 00:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın ölümü nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, ziyareti vesilesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la da görüşecek.