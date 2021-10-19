Erdoğan: Togo’nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Togo’nun FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek takdire şayandır” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, Afrika ülkesi Togo ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek daha da geliştiğini söyledi. FETÖ ile mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır" diye konuştu. Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile heyetler arası toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togo ile ilişkilerimiz giderek gelişiyor" dedi.
Erdoğan, koronavirüsle mücadele için Togo'ya aşı bağışında bulunacaklarını aktararak, "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız.
- FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız.
- Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz.
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