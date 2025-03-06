Erdoğan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından 133 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Erdoğan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 20:36

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programında konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca ülkesine dönen Suriyeliler hakkında şu bilgileri verdi:

"Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli, gönüllü ve onurlu şekilde topraklarına döndü. Suriye'ye güvenli şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı 873 bini buldu. Bu sayı güven tahsis edildikçe daha da artacak. Biz kimseyi zorlamayacağız, geri dönmek isteyene kolaylık sağlayacağız."


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