Diyarbakır'da 'Gölge' operasyonu: 9 tutuklama

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da 'Gölge' operasyonu: 9 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:25

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde iş yerlerindeki hırsızlık olayları üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, 55 güvenlik kamerasınca kaydedilen 120 saatlik görüntüyü inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

"Gölge" adı verilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. İncelemede zanlıların çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #diyarbakır #Operasyon

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