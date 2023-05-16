2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İpler onun elinde! Sinan Oğan CNN International'a konuştu: 'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...'

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CNN International’a yaptığı açıklamada, ikinci turda hangi adayı destekleyeceği yönündeki soruya "İstişarelerimiz bir iki gün daha devam edecek" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:30
İpler onun elinde! Sinan Oğan CNN International'a konuştu: 'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...'
Abone Ol google-news

Türkiye'de pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri dünyada yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,2 oyla üçüncü olan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, CNN International'a konuştu.

Oğan, kendisine sorulan seçimin ikinci turunda hangi adayı destekleyecekleri yönündeki soruya “İstişarelerimiz bir iki gün daha devam edecek. İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir. Şu an netleşmiş bir kararımız yok” şeklinde yanıt verdi.

 


CNN International Sinan oğan Seçim 2023

İlgili Haberler

Sinan Oğan'ın Erdoğan'la ilgili söylediği sözler gündem oldu

Sinan Oğan'ın Erdoğan'la ilgili söylediği sözler gündem oldu
14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan'ın oy oranı kaç? Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan'ın oy oranı kaç? Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?
İbrahim Kalın'dan 'Sinan Oğan' açıklaması: Henüz bir görüşme olmadı

İbrahim Kalın'dan 'Sinan Oğan' açıklaması: Henüz bir görüşme olmadı

En Çok Okunan Haberler