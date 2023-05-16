İpler onun elinde! Sinan Oğan CNN International'a konuştu: 'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...'
ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CNN International’a yaptığı açıklamada, ikinci turda hangi adayı destekleyeceği yönündeki soruya "İstişarelerimiz bir iki gün daha devam edecek" yanıtını verdi.
Türkiye'de pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri dünyada yankı uyandırdı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,2 oyla üçüncü olan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, CNN International'a konuştu.
Oğan, kendisine sorulan seçimin ikinci turunda hangi adayı destekleyecekleri yönündeki soruya “İstişarelerimiz bir iki gün daha devam edecek. İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir. Şu an netleşmiş bir kararımız yok” şeklinde yanıt verdi.
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