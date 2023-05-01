Erdoğan, yurttaşla dalga geçen gurbetçiyi örnek gösterdi: Benim vatandaşım ne yapacağını bilir

Yayınlanma: 01.05.2023 - 18:55

Güncelleme: 01.05.2023 - 18:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Memur Sendikaları Konfederasyonu’ nun (Memur-Sen) 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, yurtdışında bir gurbetçinin Türkiye'deki yurttaşla dalga geçtiği paylaşıma değindi. Erdoğan, "Avrupa'da oy pusulasında fakire oy vermişler, yanındaki üç tanesine de patates, domates ve salatalık koymuşlar. Benim vatandaşım bu işi gayet iyi biliyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yurtdışındaki yurttaşlar sandık başına oy kullanmaya giderken Almanya'daki bir gurbetçinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Hayat pahalılığının git gide arttığı Türkiye'de kilosu 30 liraları bulan soğan ile ilgili tartışmalar devam ederken gurbetçinin, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin görselinin üzerine patates, Kemal Kılıçdaroğlu'nunkine soğan ve Sinan Oğan'ın fotoğrafına ise salatalık koyduğu görüldü.

İKTİDARA YAKIN GAZETEDE HABERLEŞTİRİP PAYLAŞTILAR

Oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren gurbetçinin paylaşımının iktidara yakın Yeni Şafak'ta 'marifet' gibi haber yapıldığı da görüldü. Gazeteci olduğu belirtilen Burak Doğan isimli kişi de görseli sosyal medya hesabından, "Almanya-Münih'ten gelen bir fotoğraf" notuyla paylaştı.

Yurttaşın hayat pahalılığı ile mücadelesini dalga geçerek paylaşan Doğan'ın gönderisinin altına çok sayıda tepki geldi. O tepkilerden bazıları şöyle: