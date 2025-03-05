Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:51

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:51

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 Ocak'ta başlatılan soruşturma tamamlandı.

6 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Uzun hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "Türk milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sabri Uzun, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

"TWEETİN ÖZNESİ TOPLUM"

Sabri Uzun'un savcılık ifadesinin yer aldığı iddianamede, paylaşımdaki sözlerinde Cumhurbaşkanını kast etmediğini, söz konusu tweetin öznesinin toplum olduğunu, toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtildi.