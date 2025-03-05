Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Uzun'un "Türk milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası!
Abone Ol google-news
Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:51

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 Ocak'ta başlatılan soruşturma tamamlandı.

6 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Uzun hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "Türk milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sabri Uzun, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

"TWEETİN ÖZNESİ TOPLUM"

Sabri Uzun'un savcılık ifadesinin yer aldığı iddianamede, paylaşımdaki sözlerinde Cumhurbaşkanını kast etmediğini, söz konusu tweetin öznesinin toplum olduğunu, toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtildi.


Etiketler: #Cumhurbaşkanı #hakaret #Recep Tayyip Erdoğan #Sabri Uzun

İlgili Haberler

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Gerekçe: Cumhurbaşkanına hakaret… Milli Yol Partisi İl Başkanı Süleyman Özer gözaltına alındı

Gerekçe: Cumhurbaşkanına hakaret… Milli Yol Partisi İl Başkanı Süleyman Özer gözaltına alındı
Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu: ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı

Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu: ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler