Erdoğan'dan '1 saatliğine' sokağa çıkma izni isteyen Rizeli yurttaş gündem oldu: 'Bakalım sokağa kimler varmış...'
Sosyal medya platformu TikTok'ta video çeken Rizeli bir yurttaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polislerin yerine "1 saatliğine" dışarı çıkma izni istedi. Erdoğan'a seslenen yurttaş, "1 saat polislerimiz dinlensin, biz inelim sokağa. Bakalım sokağa kimler varmış" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde artarak devam ediyor.
Eylemlere yayınlarında ısrarla yer vermeyen merkez medyanın yanı sıra; iktidara yakın medya organları da eylemcileri hedef almaya devam ediyor.
ERDOĞAN'DAN "1 SAATLİK" İZİN İSTEDİ
Son olarak; sosyal medya platformu TikTok'ta video çeken Rizeli bir yurttaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polislerin yerine "1 saatliğine" dışarı çıkma izni istedi.
Erdoğan'a seslenen ve "tehdit" gibi ifadeler kullanan TikTok kullanıcısı, "1 saat polislerimiz dinlensin, biz inelim sokağa. Bakalım sokağa kimler varmış" dedi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!
- AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!
- Özgür Çelik'ten, Vali Gül'e 'cami' yanıtı!
- İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk fotoğrafı ortaya çıktı