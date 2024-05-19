Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:54
Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı
Abone Ol google-news

Samsun'da tam 105 yıl önce başlayan ve Milli Mücadele'yi zaferle taçlandıran 19 Mayıs 1919'un, güçlü Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarih olduğunu belirten Erdoğan, "Bu tarih, milletimizin düşman işgaline karşı ülkemizin her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olmuştur. Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyarak topyekun bir varoluş mücadelesini başlattığı bu sürecin devamında ya istiklal ya ölüm nidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesi başlamıştır. Samsun'da yanan istiklal meşalesi, Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara ile tüm Anadolu'ya yayılmıştır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs ruhunun, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zorluklara karşı durmanın, azimle inançla kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak 19 Mayıs'ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz. Yeni Türkiye Yüzyılı'nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin. Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum."



Recep Tayyip Erdoğan haberleri 19 Mayıs haberleri mesaj haberleri

İlgili Haberler

İstanbul, Ankara, İzmir... 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanacak

İstanbul, Ankara, İzmir... 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanacak
Meteoroloji açıkladı: 19 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 19 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
19 Mayıs... Festival... Bienal

19 Mayıs... Festival... Bienal
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Japon Denizi'nde tansiyon yükseldi: Balistik füzeler fırlattı

Japon Denizi'nde tansiyon yükseldi: Balistik füzeler fırlattı
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu
Saadet Partisi'nden iki müşahidin katilini affeden Erdoğan'a tepki: 'Hangi hakla affediyor?'

Saadet Partisi'nden iki müşahidin katilini affeden Erdoğan'a tepki: 'Hangi hakla affediyor?'
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu
'Yerli ve milli' vakıflara AB fonu: İbrahim Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya

'Yerli ve milli' vakıflara AB fonu: İbrahim Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
kesime hazırlanan büyükbaşa eziyet kamerada

kesime hazırlanan büyükbaşa eziyet kamerada
Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti

Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti
Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak

Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak