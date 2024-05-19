İstanbul, Ankara, İzmir... 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanacak

Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 19.05.2024 - 09:27

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Caddeler, sokaklar bayram coşkusuyla şenlenecek.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (İBB) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlaması 17 Mayıs’ta başladı. 19 Mayıs kutlamaları Anadolu yakasında bulunan Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Bugün yapılacak son konser etkinliğinde ise; Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere gibi isimler sahnede olacak.

Sütlüce’de bulunan İBB Miniatürk otoparkında düzenlenecek konser programı ilk olarak saat 20. 00’de DJ performansı ile başlayacak, 21.00’de Candan Erçetin sahneye çıkacak .

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yurttaşları sanatçılarla buluşturacak. 17 Mayıs’ta başlayan konserler bugün Mor ve Ötesi’yle devam edecek. Çankaya'da hazine avı, dans gösterileri, sokak turnuvaları, sanat atölyeleri, e-spor etkinlikleri ve genç aşçıların buluşacağı yemek yarışmaları düzenlenecek. CHP Gençlik kolları ise saat 10.00’da Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyecek.

SAMSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs’ı Samsun’da kutlayacak. CHP Samsun İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Özel, sabah Ankara’daki resmi törenlere katıldıktan sonra 15.00’te Samsun'a geçecek. CHP Samsun İl Örgütü’nün düzenleyeceği Tütün İskelesi’ndeki karşılama töreninin ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özel, saat 17.00’de Atakum Çakırlar Korusu’nda Gençlik Kampı’nda gençlerle bir araya gelecek.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan etkinlikler tüm kente yayılacak. Saat 19.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) “Gençler Sahne Sizin” etkinliği düzenlenecek. AASSM sahnesinde akustik konser vermek isteyen 14-20 yaş arası gençler arasından seçilen 19 müzisyen sahnede olacak. Gündoğdu Meydanı’ndaki DJ performansı sonrasında saat 21.00’de ünlü sanatçı Sıla İzmirlilerle buluşacak. Dikili’deki 75. Yıl Parkı’nda saat 21.00’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahneye çıkacak.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, bayramı coşkuyla kutlamak için hazırladığı "Bursa Gençlik Şenliği"nin bugün son günü. Ücretsiz olarak tüm halka açık olan şenlikte konserler, yarışmalar, turnuvalar ve parkurlar yer alıyor. Bugün saat 20:30’da Emre Fel ve saat 22:00’de ise Blok3 sahne alacak.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya ve Alanya'da fener alayı ve konserler düzenliyor. Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na Fener Alayı düzenlenecek. Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ünlü sanatçı Buray konser verecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte saat 20.00'de Atatürk Anıtı önünde buluşularak Fener Alayı düzenlenecek. Alanya'daki kutlamalar saat 21.00'de Belediye Sarayı arkasında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konseri ile devam edecek.