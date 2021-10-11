Arap dünyasından Suriye adımı
Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Suriye ile gelecekte ekonomik işbirliğini artırmak ve yeni sektörleri de araştırma konusunda anlaştığını açıkladı.
Suriye'de 10 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşta Batı ülkeleri Beşar Esad'a karşı mesafesini korurken ABD'nin müttefiki de olan Arap ülkeleri, Şam'la ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmeye yavaş da olsa başladı.
ABD'nin Afganistan'dan kaotik şekilde çekilmesi, Arap ülkeleri arasında kendi programlarını kendilerinin çizmesi gerektiği yönündeki inancı körükledi.
Washington'ın gittikçe daha da artan 'elini bölgeden çekme' yaklaşımı ve Çin'in bölgeye odaklanmasıyla birlikte Arap liderleri, artık kendi önceliklerini düşünmeye başladı. Bunların başında da yıllar süren çatışmalar ve nihayetinde Covid-19 salgının yıkıp geçtiği ekonomilerinin düzenlenmesi geliyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Reuters'in aktardığına göre, siyasi gerginliklerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Suriye ile gelecekte ekonomik işbirliğini artırmak ve yeni sektörleri de araştırma konusunda anlaştığını açıkladı.
BAKANLIK DUYURDU
Bakanlık, Twitter üzerinden dün yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacminin 2021 yılının ilk yarısında bir milyon dirhem (272 milyon dolar) olduğunu açıkladı.
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