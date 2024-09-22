Erdoğan'dan ABD'de 'TÜRGEV' ve 'Ensar' ziyareti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

Erdoğan'dan ABD'de 'TÜRGEV' ve 'Ensar' ziyareti
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AA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 21:33

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.

Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.


Etiketler: #Emine Erdoğan #Erdoğan #TURKEN Foundation

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