Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin istişare toplantılarında, "Cumhur İttifakı’nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik" mesajı verdi. Erdoğan, değişim beklentilerine yönelik ise "Bu değişim bizim belirlediğimiz şartlarda ve takvimde olacak" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 13:21
Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinde seçim sonuçlarına ilişkin yapılan istişare toplantılarında Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, kamuoyunda gündeme gelen değişim tartışmalarını değerlendirdi.

Erdoğan, "Bu dava ve partimizin geleceği, ben dâhil hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Hiçbirimiz kendi geleceğimizi partinin geleceğinin önünde tutamayız. Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz" dedi.

"BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ TAKVİMDE OLACAK"

"Şu anda, seçim sonuçlarına ilişkin birçok tartışma yapılıyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi: 

"Değişim beklentileri de var. Ama bir değişim yapacaksak, bu değişim bizim belirlediğimiz şartlarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz. Bu tartışmalar yapılırken, tefrikaya düşmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmayacağız. Hepimiz bu davanın mensuplarıyız. Medya üzerinden konuşup, birbirinizi suçlar nitelikte davranmayın."

Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Seçim sonuçları, bir anlamda, biriken problemlerin gün yüzüne çıkmasıdır. Bu problemleri çözmek için teşhisi doğru yapmalıyız. ‘Teşhis, tedavinin yarısıdır’ ilkesi ile hareket edeceğiz. Tespitlerimizi de buna göre yapacağız. Hassas ve titiz davranacağız."

'CUMHUR İTTİFAKI' AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Cumhur İttifakı içinde sıkıntı var” söylentilerine değinerek, "Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı’nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik" ifadelerini kullandı.


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