CHP'li Kastamonu Belediyesi'nde AKP ve MHP'ye akan kaynaklar kesiliyor: 'Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz'

Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:34

Güncelleme: 04.05.2024 - 11:41

Kastamonu Belediyesi Mayıs Ayı Belediye Meclis Toplantısı 1. Oturumu'nda önemli bir karara imza atıldı.

Belediye meclisi tarafından alınan kararla Kuzeykent Mahallesi'nde yer alan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çadır Kafe/Kütüphanesi'nin sözleşmesi, AKP grubunun itirazlarına rağmen o çokluğuyla iptal edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA için AKP'li bir meclis üyesinin “Bunlar toplum yararına çalışan kuruluş” demesi üzerine Belediye Başkanı Baltacı şu cevabı verdi:

"Toplum yararına çalışmak isteyenler bir zahmet kamunun mallarıyla, kamunun vergi istisnalarını kullanarak değil, kendi öz güçleriyle topluma yararlı olsunlar. Ben devletin parasız yatılı okulunda okudum. Devlet ne zaman eğitimden elini çekti, o alanları cemaatlerle tarikatlarla doldurdu, sonucunda 15 Temmuz oldu. TÜGVA ve TÜRGEV gibi kurumlar toplum yararına çalışan değil, siyasi bir ideolojiyi yaygınlaştımak için belediyeleri istismar eden yapılardır."

Baltacı, "Kastamonu'nun ve belediyemizin malına mülküne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin hakkının; kişilerin, vakıfların ve üç beş çıkar grubunun yararına kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz, eğitime yatırım yapmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı’na gitsin" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte Kastamonu Belediyesi'nde yönetim MHP'den CHP’ye geçmişti. CHP’nin adayı Hasan Baltacı yüzde 48,98 oy alarak kentin yeni belediye başkanı olmuştu.

AYDA SADECE 225 LİRA ÖDEMİŞLER!

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, önceki yönetim döneminde MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları için usulsüz tahsislere de şöyle örnek verdi:

"Otogarın karşısındaki parkta belediyeye ait bir kafe var. Bu kafeyi Ülkü Ocakları, tahsissiz bir şekilde işgalci olarak işletmiş. Buraya ayda yalnızca 225 TL ecrimisil ödemişler. İş bununla bitmemiş, belediye işgalci olarak kullanılan bir yerin doğalgaz faturasını ödemiş."

MHP'Lİ YAYINLARA AKAN KAYNAKLAR...

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ayrıca önceki belediye döneminde bütçeden MHP'ye yakın medya organlarına aktarılan kaynakları da açıkladı. Baltacı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kastamonu Belediyesi bütçesinde bir mali disiplin getireceğimizi bütçeyi en etkin bir şekilde yöneteceğimizi bizden önce yapılan israfları kamuoyuyla paylaşacağımız gibi bundan sonra da Kastamonu Belediyesi'nin bütçesinde ilgili tasarruf tedbirleri alacağımızı söylemiştik. Bu bakımdan attığımız bazı adımları kamuoyuyla sosyal medya aracılığıyla paylaştık. Ama birkaç tanesini örnek vermek istiyorum. Bu dönemde Kastamonu Belediyesi Bengütürk TV'ye 739 bin 183 TL para ödenmiş. Teknolojinin, sosyal medyanın geldiği aşamayı düşündüğümüzde elinizdeki bir kamera ile yapabileceğiniz işler için Bengütürk TV'ye Kastamonu Belediyesi olarak tam 739 bin lira para ödemişiz. Dahası ne yapmışız? Türk Gün diye bir ajans varmış. Gün gazetesine abone olunmuş, 46 1 bin 685 bin TL Kastamonu Belediyesi kaynak aktarmış. Bu kaynaklarımızı önümüzdeki süreçte çok daha etkin kullanacağız. Bizim burada grafikerimiz var, basın birimimiz var, çeşitli olanaklarımız var. Ama Ankara'da faaliyet gösteren Fikri Alem diye bir reklam şirketine tam olarak 28 milyon 349 bin 77 TL reklam harcaması yapılmış. Bu reklam harcamasının hangi kalemleri yapıldığını incelediğimizde kamuoyuyla paylaşacağız. Biz Kastamonu malına mülküne sahip çıkmakla yükümlüyüz."