Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneyi ziyaret eden Mehmet Metiner yuhalandı

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastaneyi ziyaret etti. Metiner hastane önünde yurttaşlar tarafından tepki ile karşılandı, yuhalandı.

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneyi ziyaret eden Mehmet Metiner yuhalandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 18:50

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi.

Metiner, hastaneye girdiği esnada kalabalık tarafından tepki ile karşılandı.

"FAŞİSTLER DIŞARI"

Metiner'i  protesto eden ve hastaneden çıkarılmasını isteyen yurttaşlar, "Faşistler dışarı, Metiner dışarı" sloganları attı.

Bir yurttaş, "Metiner'in gözünde Önder teröristtir, burada ne işi var, gelmesin, çıkartın" ifadelerini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Mehmet Metiner #AKP

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