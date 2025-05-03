Son Dakika... Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 03.05.2025 - 18:14

Güncelleme: 03.05.2025 - 18:55

Sinema sanatçısı, siyasetçi, yazar Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Sırrı Süreyya Önder, hastaneden yapılan açıklamaya göre, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

63 yaşında hayatını kaybeden Önder için düzenlenecek cenaze töreninin programı belli oldu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Önder için ilk törenin 5 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de AKM'de gerçekleştirileceği bildirildi. AKM'deki törenin ardından, Önder için Levent'teki Barbaros Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TAZİYELER KABUL EDİLECEK

Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini alan yakınları, sevenleri, çok sayıda siyasetçi ve sanatçı Önder'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde toplandı. Önder'in yakınları, ilk baş sağlığı dileklerini burada kabul etti. DEM Parti'nden yapılan duyuruya göre, Önder için taziyeler, bugün saat 19.15'ten itibaren Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kabul edilecek.

DEM Parti'nin il ve ilçe örgütlerinde yarından itibaren taziyeler kabul edilecek.