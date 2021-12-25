Erdoğan'dan 'işsizlik' açıklaması

25 Aralık 2021 Cumartesi, 23:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

İşçilere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, “Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok. Umarım buralarda büyük ve güçlü Türkiye'nin izlerini görüp vizyonlarını geliştirirler. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapan duruma girdi. Üretime, ihracata damardan giren bir ülkeyiz” dedi.

"GEÇMİŞTE KURTULUŞ SAVAŞI VERDİYSEK BURADA DA EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI VERİYORUZ"



Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Kızlarımızı görüyorum maşallah. Mühendisler, bu fabrikada önemli bir yerdeler. Bu mühendislerle birlikte fabrikamız sıçrıyor. Şimdi de genişleme safhası içerisinde. Siparişler falan yapılmış durumda, 950 işçinin çalıştığı bu tesiste yeni makineler geldiğinde çalışan sayısı bin 500'ü bulacak.

Yeter ki ‘bende varım, bende çalışmaya hazırım’ diyenler buraya gelsin. Gaziantep'in aylık 1 milyar dolar ihracat hedefine yaklaştığını görüyorum. Önümüzdeki 25 milyon dolarlık makine yatırımıyla halen 900 olan çalışan sayısı burada bin 500’e çıkacak.

Bu yılı 1 milyar 240 milyon dolarlık ciroyla kapatan Erdemsoft firmasını tebrik ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı azim ve heyecanla çalışan bin 140 müteşebbisimizi ve işçilerimizi ayrı ayrı kutluyorum.

Sanayicilerimizin daha çok istihdam sağlamaları, üretmeleri için milletim adına tebrik ediyorum. Biz imkanlarımızla da onları teşvik ediyoruz. Kabına sığmayan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin 6'ncı etabını kurmak için kolları sıvadı.

Bu etapta faaliyete geçerse organize sanayi bölgesindeki fabrika sayısı 2 bini bulacak. Bu ne demek biliyor musunuz? ‘Nasıl ki geçmişte Kurtuluş Savaşı verdiysek burada da ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’ demek. Gayretleri nedeniyle OSB Başkanı Cengiz Bey’e özellikle teşekkür ediyorum.

KUR VE DOLAR AÇIKLAMASI

Erdoğan, bazı kesimlerin yüzde 50 oranında arttırılan asgari ücreti kur hesapları yaparak küçümsemeye çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı;

Asgari ücreti en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha yükselmektedir. Yeni asgari ücreti birileri kurdaki dalgalanmanın kurda zirve yaptığı sırada küçümsemişlerdi.

Şimdi kur düştü ama asgari ücreti küçümseyenlerin aynı hesabı yaptıklarını görmedik, duymadık. Çünkü hesapları tutmadı. Türk Lirası varken senin dolarla avroyla ne işin var.

Türk Lirası, Türk Lirası, alışacaksınız buna. Bu işi rahmetli Özal yapmıştı. Türk Lirası’nın onurunu kurtarmıştı. Şimdi aynı şeyi biz yapıyoruz.

Tabii biz muhalefetin yaptıklarını önemsemiyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediği ne beklediği, emekçinin hak ve hukukunun korunması.

"NANKÖR NANKÖR BUNLAR"



Erdoğan, işsizlikle ilgili konuşarak, “Ne diyor birileri? İş yok. Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İş arayana ekmek var. Aş arayana ekmek var. Ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma, o yok” ifadelerini kullandı.

“ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIK YAPIYORUZ”

Erdoğan, şunları söyledi: