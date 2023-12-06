Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' açıklaması: İstanbul için tarih verdi
Kabine Toplantısı sonrası konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni Kentsel Dönüşüm Mevzuatının yürürlüğe girmesiyle birlikte muhalefet hemen tezvirata başladı. Düzenlenmenin tek bir gayesi vardır; o da kentsel dönüşüm sürecindeki engelleri ortadan kaldırmak ve süreci hızlandırmaktır" dedi. Erdoğan ayrıca İstanbul için de tarih verdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine
Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan İstanbul'daki kentsel dönüşüm için de tarih ve rakam
verdi. Erdoğan "Yeni kanunla getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant
sağlama amacı veya hak sahiplerinin başka bölgeye gönderilmesi söz konusu
değildir" dedi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İÇİN BEKA MESELESİ"
“Marmara Bölgesi'nde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki hafif
sarsıntı bizlere deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bir kez daha hatırlattı”
diyen Erdoğan, “Topraklarımızın yüzde 66'sı, deprem açısından riskli. Son 1
asırda 6 ve üzeri büyüklükte 231 deprem meydana geldi. 130 binden fazla
canımızı toprağa verdik. 6 Şubat'ta 50 binden fazla insanımız hayatını
kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak demek deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve ona göre
hareket etmek demektir. Tek çözüm, depreme dayanıklı binalar yapmaktır. Yani,
kentsel dönüşüm adımı. Maalesef ülkemiz uzunca bir süre bu toprakların hakkını
vermek yerine hakkına giren bir anlayışla yönetildiği için deprem felaketi göz
ardı edilmiştir” diye konuştu.
Erdoğan şöyle devam etti:
“Kentsel dönüşüm çalışmalarını bir üst seviyeye çıkarıyoruz.
Güvenli şehirler için tek çare kentsel dönüşümdür. Siyasi çıkarlar için bunu
istismar etmek ülkemize ihanettir. Kentsel dönüşüm konusu tartışmasız bir beka
meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur.”
TARİH VE RAKAM VERDİ
“Amacımız, İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5
yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektir” diyen Erdoğan,
şöyle konuştu:
“Yerinden dönüşüm projesine başvuru sayısı 247 bini buldu. 2024 yılı bütçemizde depremzede şehirlerimizin yeniden inşasına 1 trilyon lira kaynak ayırdık. Ayrıca bu şehirlerimizin meydanlarını, kent merkezlerini yine hükümet olarak biz yapıyoruz.”
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