Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun canlı yayın davetine yanıt

13 Ocak 2022 Perşembe, 07:29

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisini canlı yayında tartışmaya davet eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için “Ben seni muhatap alır mıyım” dediği öne sürüldü.

Erdoğan, önceki gün partisinin MYK toplantısına katıldı.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun Habertürk’te Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği program gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun canlı yayına katılarak, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına verdiği cevaplardan dolayı memnun olduğunu belirttiği ifade edildi.

Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun programın sonunda kendisini de programa bağlanmaya davet etmesi ile ilgili olarak ise, “Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun programa katılması üzerine Erdoğan’a seslenerek, “Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum” demişti.