Erdoğan'dan Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan 'inceleme'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te orman yangını yaşanan bölgede incelemelerini helikopterden yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen bölgede havadan incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen bölgede helikopterle incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/eHNM4ygfub— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 22, 2022
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'te süren orman yangınına ilişkin son durumu açıkladı.
1028 HEKTARLIK ALAN
Gürün, yangının 3 noktada ilerlediğini ve şu ana kadar 1028 hektarlık alanın yandığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise Marmaris'teki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" dedi.
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