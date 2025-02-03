Erdoğan’dan Özil’e: ‘Ulan oğlum, sen de çok utangaçsın’

Erdoğan, Esenyurt'taki açılış törenine katılan eski futbolcu Mesut Özil'e “Ulan oğlum sen de çok utangaçsın” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan Özil’e: ‘Ulan oğlum, sen de çok utangaçsın’
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 14:51

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eski futbolcu Mesut Özil de eşlik etti.

"SEN DE ÇOK UTANGAÇSIN"

Kurdele kesimi esnasında Erdoğan ile Mesut Özil arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Erdoğan Özil’e "Mesut geç şöyle. Ulan oğlum sen de çok utangaçsın” derken, Özil de Erdoğan’a “Bırakacağım inşallah" yanıtını verdiği görüldü.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #mesut özil

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