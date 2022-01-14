Erdoğan’dan partisinin kurmaylarına ‘içtüzük’ azarı

14 Ocak 2022 Cuma, 04:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geçen günlerde parti yönetimiyle düzenlediği MYK toplantısında, parti yöneticilerine “içtüzük azarı” geldi. “Meclis içtüzüğü çalışması neden bitmedi?” diyen Erdoğan’ın, parti yönetimine, başta CHP muhalefeti kastederek “Bu adamları neden konuşturuyorsunuz” dediği ileri sürüldü.

16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu ile Türkiye, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş; sistem değişikliğinden bir yıl sonra, 2018’de, iktidar milletvekillerinin imzasını taşıyan “TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi” TBMM’de kabul edilmişti. Bu değişiklikte, “Meclis Genel Kurulu’nda duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde, beşer dakikayı geçmemek üzere başkanın takdiri ile en çok üç kişiye gündem dışı söz verilecek” hükmü de yer almıştı.

MUHALEFET KARŞI ÇIKTI

Ancak söz konusu değişikliğin yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi için yeniden içtüzük çalışması AKP tarafından uzunca bir süredir yapılıyor. En son TBMM Başkanı Mustafa Şentop da içtüzük değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni sistemin paradigmasına, hükümet sistemine uygun bir içtüzük yapılması lazım” görüşünü dile getirmişti. Ancak içtüzük çalışmalarıyla ilgili başta CHP muhalefet partileri, “iktidarın söz konusu düzenlemeyle muhalefetin sesinin kısmaya çalıştığını” belirtiyor.

"TBMM’YE GELMELİ"

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, AKP’nin üzerinde çalıştığı Meclis içtüzüğü, Erdoğan’ın MYK üyeleriyle toplantısında da gündeme geldi. Erdoğan, parti yöneticilerine, içtüzük ile ilgili çalışmanın ne durumda olduğunu sordu. “Çalışmaların devam ettiği” yönünde verilen yanıtın ardından Erdoğan’dan partililerine “içtüzük azarı” geldi. Çalışmaların devam ediyor olmasına ve bir türlü Meclis gündemine gelmemesine tepki gösteren Erdoğan, “Çalışma neden bitmedi?” dedi. Erdoğan’ın toplantıda partililerine, muhalefeti kastederek “Bu adamları neden konuşturuyorsunuz?” dediği kaydedildi.

"SÖZ HAKKINI KULLANIN"

Muhalefet partilerinin AKP’nin icraatlarına karşı eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan’ın toplantıda milletvekillerinin “Meclis’te söz hakkını daha çok kullanmasını” istemesi dikkat çekti.

Öte yandan parti kurmayları, Erdoğan’ın içtüzük çalışmasıyla ilgili “hemen hemen her toplantıda bu yönde uyarı yaptığını” da kaydetti. Ancak kurmaylar, içtüzük çalışmasının tamamlanmadığına da dikkat çekti.