Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden

13 Ocak 2022 Perşembe, 19:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Çık karşıma otur beraber tartışalım” çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu bu sözlerini sosyal medya hesabından, “Saraydaki Şahıs'a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum” notuyla paylaştı.

Saraydaki Şahıs'a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum... pic.twitter.com/0juS51bu1l — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 13, 2022

Kılıçdaroğlu’nun videodaki sözleri şöyle:

Beni hedef alıyorsan senin istediğin televizyon kanalında benimle tartışma yürekliliğini göstereceksin. Cesur olacaksın, niye korkuyorsun. Benden uzak beni eleştiriyor. Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız, bütün vatandaşlar izlerler. Hem benden çekiniyor, arkaya dolanıyor arkadan bir sürü laf ediyor. Çık karşıma kardeşim. Çık karşıma otur beraber tartışalım.

“‘BEN ERKEN SEÇİM İSTİYORUM, SANDIĞI GETİRİYORUM’ DEMESİNİ BEKLİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun, “Adaylarını çıkaramıyorlar, ben adayım benim karşıma çıkamıyorlar diye adayınızı belirlemediğiniz için eleştiriler de oldu ona ne söylersiniz” sorusuna ise şu yanıtı verdi: