Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saraydaki Şahıs'a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum” dedi. Kılıçdaroğlu bu sözlerini Twitter'dan, "Arkamdan konuşma korkma, çık karşıma" başlığı ile duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Çık karşıma otur beraber tartışalım” çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu bu sözlerini sosyal medya hesabından, “Saraydaki Şahıs'a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum” notuyla paylaştı.
Saraydaki Şahıs'a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum... pic.twitter.com/0juS51bu1l— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 13, 2022
Kılıçdaroğlu’nun videodaki sözleri şöyle:
- Beni hedef alıyorsan senin istediğin televizyon kanalında benimle tartışma yürekliliğini göstereceksin. Cesur olacaksın, niye korkuyorsun. Benden uzak beni eleştiriyor. Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız, bütün vatandaşlar izlerler. Hem benden çekiniyor, arkaya dolanıyor arkadan bir sürü laf ediyor. Çık karşıma kardeşim. Çık karşıma otur beraber tartışalım.
“‘BEN ERKEN SEÇİM İSTİYORUM, SANDIĞI GETİRİYORUM’ DEMESİNİ BEKLİYORUZ”
Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun, “Adaylarını çıkaramıyorlar, ben adayım benim karşıma çıkamıyorlar diye adayınızı belirlemediğiniz için eleştiriler de oldu ona ne söylersiniz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
- Gayet güzel, seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor, hem kalkmış ‘adayınız kim’ adayımızın kim olduğunu açıklamamız için ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum’ demesini bekliyoruz.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber