Erdoğan'dan Putin'e telefon: Doğum gününü tebrik etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi yaptığı Rusya Devlet Başkanı Putin'i doğum günü nedeniyle tebrik etti.

Erdoğan'dan Putin'e telefon: Doğum gününü tebrik etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı.  

Erdoğan, görüşmede, 72 yaşına giren Putin'in doğum gününü tebrik etti.



Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Vladimir Putin

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