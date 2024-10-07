Erdoğan'dan Putin'e telefon: Doğum gününü tebrik etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi yaptığı Rusya Devlet Başkanı Putin'i doğum günü nedeniyle tebrik etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı.
Erdoğan, görüşmede, 72 yaşına giren Putin'in doğum gününü tebrik etti.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Vladimir Putin
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