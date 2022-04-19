Erdoğan'dan rapçi Resul Aydemir'e: Anlat bakalım raptiye rap rap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle ünlülerin katıldığı iftarın yankıları sürüyor. Son olarak Rap sanatçısı Resul Aydemir bir paylaşım yaptı ve Erdoğan'ın kendisini görünce ne dediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 09:20
Erdoğan'dan rapçi Resul Aydemir'e: Anlat bakalım raptiye rap rap
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında buluştu.

Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan ve Şükriye Tutkun gibi ünlü isimler iftardaydı.

İftar davetine katılan rap sanatçısı Resul Aydemir, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Aydemir, Erdoğan'la olan fotoğrafını "Anlat bakalım 'Raptiye Rap Rap' demez mi bir de. Senin aklında gönlünde yerimiz olması bizim için şereftir Reisim" notuyla paylaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Resul Aydemir

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