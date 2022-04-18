Demet Akalın, Erdoğan'dan ne istediğini açıkladı
Şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında görüştüğü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan gece 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasını rica ettiğini söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği iftar programında sanatçılarla bir araya geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz" ifadelerini kullandı.
Davete katılan şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, "Bilgilendireyim... Elbette... Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim" dedi.
Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" açıklamasını yaptı.
NE OLMUŞTU?
Geçen yıl, Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek gece 00.00'dan sonra müzik çalınması yasaklanmıştı. Gelinen noktada maske tedbirleri dahi genişletirken, müzik yasağı hâlâ sürüyor.
Video Haberler
- Hatay'da orman yangını
- Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
- Silahlı kavganın arasında kalan kadın yaşamını yitirdi
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa haftaya rekorla başladı
- Hindistan'daki olaylarda 21 kişi gözaltına alındı
- En büyük kuyruklu yıldız Dünya'ya doğru geliyor
- İşçi servisi alev aldı: Canlarını zor kurtardılar
- ABD doğalgazı 13 yılın zirvesinde
- Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. kez karşı karşıya!
- Jandarmadan 'kaçak cep telefonu' operasyonu
- Çin'de doğalgaz ve kömür üretimi rekor seviyelerde
- Bozcaada seferlerine fırtına engeli
- 1 kilo çay açık artırmada 226 bin liraya satıldı