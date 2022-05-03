Erdoğan'dan 'sığınmacı' açıklaması: '1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için proje hazırlığındayız'

03 Mayıs 2022 Salı, 12:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de biriket evlerin teslim törenine video mesaj gönderdi. Suriyelilerin güvenli bölgelere geri dönmesini sağlamak için gerekli zemini hazırlayacaklarını belirtirken, "1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı tavrı yüzlerine vuruyoruz. Kimsenin inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz. Bizim için sadece insan, sadece mazlum görmek bunun için harekete geçmemizi gerektiriyor. Sadece Suriye değil dünyanın pek çok yerinde yardım organizasyonları düzenliyoruz. İnsani yardım operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

Ukrayna'da savaş başladığından beri 100 TIR insani yardım malzemesi sevk ettik. Dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülke konumuna geldik.

Mazlumların canını kurtarmak için kapılarımızı açmakla kalmadık, evlerine geri dönmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Güvenli bölgeleer 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutma stratejimizi geri dönüşü destekleyecek projelerle destekliyoruz. Şimdi 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız.

13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçlarıyla tüm altyapı bu proje içinde yer alacaktır. Geri dönüşler için gerekli zemini hazırlamanın gayreti içerisinde olacağız."