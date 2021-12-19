Erdoğan'dan tepki çeken isme yeni koltuk

19 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Esma Aksoy atandı. Trabzon doğumlu olan Aksoy, İBB’de avukatlık ve hukuk müşavirliği, 2018-2021 arasında “Arabuluculuk Komisyon Başkanlığı” yaptı. Bu yıl Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na 1. Hukuk Müşaviri olarak atanan Aksoy, aynı yıl içinde Danıştay’a geçmiş oldu.

‘BENZİN PAHALI DEĞİL!’

Cumhurbaşkanlığı’ndaki politika kurullarına da atama yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine Vedat Ali Tektaş, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği’ne Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine Fazlı Kılıç getirildi. Hüsnüye Erdoğan, zamlara ilişkin açıklaması ile gündeme gelmişti. “Türkiye’de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor” diyen Erdoğan, doğalgaza gelen zamlara ilişkin ise “Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir” demişti. İlahiyat mezunu olan Şentürk ise TÜRGEV tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi’nin 2017-2021 yılları arasında rektörlüğünü yapmıştı. Kılıç ise 2004-2019 arasında Kağıthane Belediye Başkanlığı’nı yürütmüştü.

TEKTAŞ SARAY’DA

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’na atanan Vedat Ali Tektaş, yolsuzluklara ilişkin davalardaki incelemeleri ile biliniyor. Deniz Feneri davasının savcıları hakkındaki soruşturmayı yürüten Tektaş, bu savcıların cezalandırılmasını istemişti. Savcılar, daha sonra dosyadan el çektirilmişti. Adı, Kayseri Şeker Fabrikası’na ilişkin yolsuzluk davasına da karışan Tektaş’ın, “örgüt yöneticiliği ve adil yargılamayı etkilemek” ile suçlanan avukat Atilla Ersoylu’ya, “Savcıyı sustururuz diye para isteyenler var” dediği iddia edilmişti. Tektaş, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten ve görevden alınan savcılara ilişkin de incelemeyi yürütmüştü.