Erdoğan'dan Yunanistan'a 'mülteci' çıkışı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan 'mülteci krizi'ne ilişkin, "Biz mülteciler için kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar ben bilemem" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, mülteci sorununa değinerek Yunanistan'a yönelik, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür. Mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var. Biz mülteciler için kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar ben bilemem" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Türk ve Macar girişimcilerin Afrika kıtasındaki yatırımlarını büyük takdirle karşılıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıldönümü münasebetiyle 20234 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün yeniden Türkiye'ye kavuşmasına vesile oldu. Sayın Başbakanın karşısında Macar makamlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
- Yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacağım Türk Konseyi zirvesine sayın Orban da iştirak edecek. Stratejik ortağımız Macaristan'la diğer uluslararası platformlarda yürüttüğümüz işbirliğini daha ileri taşımaya kararlıyız.
"ÜYELİK SÜRECİMİZE VERDİĞİ GÜÇLÜ DESTEĞİ HER ZAMAN ANACAĞIM"
- Bizim için yaslı ada olan şimdi ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak ismini koyduğumuz A'dan Z'ye yenilediğimiz bu güzel adamızda yarın ilk toplantımızı yapacağız. Yarınki toplantıya çok büyük önem veriyoruz. Bunu bu konsey toplantısıyla başlatmayı iftihar vesilesi olarak görüyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin önemini bize her an gerekli desteği veren sayın Orban'a, Macaristan'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Üyelik sürecimize verdiği güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini diliyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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