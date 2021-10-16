Kağıt toplama işçisi, telefonun fiyatını soran yurttaşa isyan etti: "Beni kendi ülkemde mülteci ettiniz!"
Bir sokak röportajı sırasında, telefonun fiyatının sorulduğu diyaloğa denk gelen kağıt toplama işçisi yaşadığı geçim sıkıntısına isyan ederek "Beni kendi ülkemde mülteci ettiniz" dedi.
Röportaj Vakti isimli Youtube kanalında yayınlanan videoda, İstanbul Şirinevler'de bir sokak röportajı sırasında, telefonun fiyatının sorulduğu diyaloğa denk gelen kağıt toplama işçisi yaşadığı geçim sıkıntısına isyan etti.
İşçi, mülki amirlerinin kağıt toplanmasına izin vermediğini söyleyerek elindeki siyah poşeti gösterip "Zabıta orada bekliyor çek çekimi alıyor her gün benden" dedi.
Kağıt toplama işçisi, telefonun fiyatını soran yurttaşa isyan etti: "Beni kendi ülkemde mülteci ettiniz!"— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 16, 2021
Ekonomi tartışmasının yaşandığı sırada kağıt toplama işçisi, duruma tepki gösterip topladığı plastik şişeleri yere attı. "Ekmeğimi tek tek çöplerden kazanıyorum" diyen işçi, "Yeter artık" diyerek isyanını dile getirdi.
'BENİ KENDİ ÜLKEMDE MÜLTECİ ETTİNİZ'
AKP'ye oy vermiş bir yurttaşlar tartışan işçi, "Ben bu ellerle 3 tane çocuk okutuyorum. AKP'li değilim ben. Nerede bu devlet bu hükümet. Çoluk çocuğumu doyuramıyorum ben. Beni kendi ülkemde mülteci ettiniz be" diye sitem etti.
Kağıt toplayıcının bu sözlerinin ardından etrafta bulunan diğer yurttaşlar kağıt toplama işçisini alkışladı.
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