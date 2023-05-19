Erdoğan'dan yurtdışı seçmenlerine 'ikinci tur' çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışı seçmenlerine 'oy kullanma' çağrısı yaparak, "İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
Yurtdışı seçmenlerinin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma işlemleri yarın başlıyor.
Yurtdışı oylarının büyük bölümünü alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışındaki seçmenlere '28 Mayıs' çağrısı yaptı.
"REKOR BİR KATILIMLA, SANDIKLARI PATLATTIĞINIZ..."
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz. Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız.
"DEMOKRATİK HAKKINIZI MUHAKKAK KULLANIN"
Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor.
Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."
Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2023
Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık.
Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.… pic.twitter.com/6S9zHgnj1X
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