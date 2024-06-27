Erdoğan’ı taklit eden fenomenden ‘EURO 2024’ videosu: ‘Çok sevindik Mehmet vergi istiyor’

Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:18

Güncelleme: 27.06.2024 - 09:23

Sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit etmesiyle tanınan fenomen Muhammed Nur Nahya, bu kez de ‘EURO 2024’ konulu bir video çekti.

Vergilere ve ekonomiye göndermelerde bulunan videoda Erdoğan “Portekiz maçı bizim yerel seçim sonuçlarına döndü” derken, Özgür Özel’i oynayan genç “Efendim sizin yerel seçim sonuçları. Çünkü sonuçlar bizim için gayet iyiydi” yorumunda bulunuyor.

“KEŞKE FUTBOLCU OLSAYDINIZ…”

Erdoğan’ın futbol geçmişine de değinilen videoda Özel “Keşke futbolcu olsaydınız efendim, hem 6 puanımız olurdu hem dolar, Euro hala ülkede 2 lira olurdu” esprisini yapıyor.

“ÇOK SEVİNDİK MEHMET VERGİ İSTİYOR”

Videonun sonunda Türkiye, Çekya karşısında golü buluyor. Gole sevinci sonrası Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e para uzatıyor.

Özel “Bu ne efendim” derken, Erdoğan “Önemli değil bu benden olsun, çok sevindik ya Mehmet vergi istiyor” yanıtını veriyor. Özel bu yanıt üzerine yayını terk ediyor ve Erdoğan tek başına maçı sunuyor.