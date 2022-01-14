Erdoğan’ın açacağı Zonguldak Kilimli Sahil Yolu'na sel vurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması planlanan Kilimli Sahil Yolu şiddetli fırtına nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ocak Cumartesi günü açılışını yapacağı Kilimli Sahil Yolu, ilk fırtınada kâğıt gibi yırtıldı. Kilimli Sahil Yolu, şiddetli fırtınada harabeye döndü. Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar karayolunu kullanılamaz hale getirdi.
Yapımı 2002’de başlatılan, 2011 ve 2020’de iki kez ihale edilen ve yaklaşık 500 milyon liraya mal olan Kilimli Sahil Yolu, 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacaktı. Dokuz yıldır tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu’nun tamamlanması için 9 Haziran 2011’deki ilk ihaleyi Limak Grubu kazanmıştı. 22 Ocak’ta Zonguldak’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce yeni yapılan Kilimli Sahil Yolu’na yağışlı havanın etkisi ile yol sular altında kaldı. Biriken taş ve molozlar yolun kapanmasına neden oldu. Etkili olan dalgalar yolu sular altında bırakarak ulaşıma kapandı. Denizden gelen dalgalar yoldaki şeridi yok ederek yerini taş ve molozlar ile doldurdu.
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