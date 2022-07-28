Erdoğan'ın atadağı üniversite rektörleri kimlerdir? Hangi üniversitelerin rektörleri değişti?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 20 günde yaptığı iki atama ile 9 üniversitenin rektörleri değişti. Peki hangi üniversitelerin rektörleri değişti? Üniversitelere yeni atanan rektörler kimler?
28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz 2022 tarihinde de 5 üniversiteye rektör atamıştı.
HANGİ ÜNİVERSİTLERİN REKTÖRLERİ DEĞİŞTİ?
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla; Maltepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi'nin rektörleri değişti.
ÜNİVERSİTELERE YENİ ATANAN REKTÖRLER KİMLER?
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.
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