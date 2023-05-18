Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de
Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi.
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