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Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 01:28
Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi.

 


Recep Tayyip Erdoğan Atama Resmi Gazete

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