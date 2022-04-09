Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 07:21

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden almalar ile yeni atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na Bekir Emre Haykır atanırken; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 5 il defterdarı görevden alındı, toplam 75 il defterdarlığında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları'na göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI’NDA YAPILAN ATAMALAR

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Faruk Cirit ve Murat Deliçay; Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rençber, Ömer Nuri Türkşen, Halil İbrahim Kurdoğlu; İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Koç atandı.

75 İL DEFTERDARLIĞINA ATAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi görevden alınarak yerine Serhat Köksal getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında Antalya, Bartın, Denizli, Ordu ve Gaziantep defterdarları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereği görevlerinden alındı. Toplam 75 il defterdarlığına ise yeni defterdarlar atandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine 13 başmüfettiş, Ticaret Müfettişliğine ise 11 müfettiş atandı.

Kararla birlikte yapılan diğer atamalar ve görevden almalar ise şöyle;