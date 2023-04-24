Erdoğan'ın bahsettiği 'meydanların dili' bu mu... Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!

Yayınlanma: 24.04.2023 - 13:26

Güncelleme: 24.04.2023 - 13:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde düzenlediği mitinge katılım sayısı alay konusu oldu.

"İZDİHAMI GÖRÜYORSUNUZ!"

Bir yurttaş tarafından kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, meydanın boş kaldığı ve yurttaşların bayram günü olmasına rağmen Süleyman Soylu'ya ilgi göstermeyip dinlemek için seçim otobüsüne yaklaşmadığı görüldü.

O anları kayda alan yurttaş da, “İzdihamı görüyorsunuz” ifadeleri ile Soylu'nun mitingini 'ti'ye aldı.

GÖRÜNTÜLER AKILLARA ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINI GETİRDİ!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Nisan'da katıldığı CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında, yapılan anket sonuçlarının yanıltıcı olabileceğini belirterek, şu açıklamayı yapmıştı:

“Şu anda bizim yaptığımız anketlere deprem sebebi ile güven olmaz ama anketlerimiz dışında açılış törenleri vs. meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili bize yürüyeceksin millet yürüyecek ardından diyor. Bunu Bağcılar’da gördüm, Pendik’te gördüm.”