Erdoğan'ın başarılarını övdüğü Ahmet Katıksız ülkeyi terk etti: 'Liyakatsiz bir şekilde atanan kadroların altında kendimi tüketeceğime...'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:45

Ahmet Katıksız, Bingöl depreminde ağır hasar gören Bingöl İl Halk Kütüphanesi için 'Herkese Kitap' adlı bir proje hazırlayıp AB'ye sunmuş ve AB Eğitim ve Gençlik Programları aracılığıyla daha 17 yaşındayken İspanya'da bir eğitime başvurmuş ve ardından bu programa katılmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında başbakanlık görevindeyken Katıksız, memuriyetten çekildiğini ve Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Katıksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkeden ayrıldığını duyururken "Bugün itibariyle memuriyetten çekildim. Beni yönetenlerin liyakatsiz bir şekilde atandığı kadroların altında kendimi tüketeceğime dünyanın bambaşka bir coğrafyası olan Belçika'dayım. Buyurun koltuklar sizin!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan'ı etiketleyerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından örnek verilen Ahmet bıraktı" ifadesi dikkat çekti.

Bugün itibariyle memuriyetten çekildim.



Beni yönetenlerin liyakatsiz bir şekilde atandığı kadroların altında kendimi tüketeceğime dünyanın bambaşka bir coğrafyası olan Belçika'dayım.



Buyurun koltuklar sizin!



Cumhurbaşkanı @RTErdogan tarafından örnek verilen Ahmet bıraktı. pic.twitter.com/nnKDqgavnL — Ahmet KATIKSIZ (@ahmetkatiksiz) August 2, 2022

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan söz konusu törende, "Keza Bingöl'den Ahmet Katkısız kardeşimiz 1986 doğumlu. 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de deprem oluyor, il halk kütüphanesi ciddi zarar görüyor. Ahmet kardeşimiz bu duruma kayıtsız kalmıyor. Ulusal Ajans aracılığıyla bir fon buluyor. Proje yapıyor, başvuruyor ve projesi kabul ediyor. Ahmet kardeşimin bu projesi Bingöl'ün ilk Ulusal Ajans Gençlik Projesi. İlk defa yurt dışına İspanya'ya gidiyor. Talihi o andan itibaren değişiyor. Hatta bir süre sonra proje eğitmeni unvanını elde ediyor. Yeni yapılacak projelere rehberlik yapmaya başlıyor. 30'un üstünde ülkede eğitimlere, toplantılara katılıyor. GAP idaresinde Türkiye'nin en büyük gençlik festivali koordinatörlüğünü 3 yıl boyunca sürdürüyor. En son damadı olduğum Siirt’te? Egemen orada herhangi bir torpil yapmadın değil mi?- 64 ülke ve 81 ilden bin 500 kişiyi festival kapsamında misafir ediyor. Şu anda GAP idaresinde Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü olarak çalışıyor. 'İnsan Yaşamına Dokunmak' ismiyle de bir kitabı bulunuyor" demişti.