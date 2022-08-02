Erdoğan hakkında dikkat çeken yorum: 'Nass kozu döndü kendini vurdu'

02 Ağustos 2022 Salı, 09:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimine ilişkin, “Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” sözleri ile “nas tartışması” yeniden alevlenmişti.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü "Erdoğan’ın ‘nass’ kozu döndü kendini vurdu!" başlıklı yazısında Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında ortaya koyduğu 'nass'ın geri tepkisini ifade etti.

"Nass geri tepti, nass Erdoğan’ı vurmaya başladı" diyen Tezkan, AKP iktidarının öğrencilerin kredi borçlarına yüzde 130 faiz bindirdiklerini 'nass' var diyerek faizi sildirtenin Kılıçdaroğlu olduğunu dile getirdi.

"KİMSE YANAŞMIYOR"

Tezkan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Hükümet para toplarken nass mass tanımıyor, para verirken nass var diyor. Gerçi artık onu da diyemiyor… Merkez Bankası Başkanı sanayicilere ne dedi; bizden yüzde on faiz ile aldığınız parayı dolara yatıracağınıza kur korumaya koyun yüzde on yedi faiz alın. Taş atıp kolun yorulmadan yüzde yedi kar!.. Öneren Merkez Bankası Başkanı!

Sanayiciler çıkıp ‘ama sayın başkan nass var bu sebeple yapamıyoruz, faizi alamıyoruz. Parayı dolara yatırınca ‘nass’ çalışmıyor. Paramız dolar sayesinde değer kazanınca faiz geliri olmuyor, bu yüzden paramızı dolarda tutuyoruz’ demediler. Ama gerçek bu… Muhafazakar/mütedeyyin kesimin parası dolarda/Euro’da… Aksaray’daki, Konya’daki, Elazığ’daki, muhafazakâr mahallelerdeki mevduat hesaplarına bakın yeter! AKP tabanının parası dolarda/Euro'da/altında… Yerli ve milli paralarında değil.

MB Başkanı yalvarıyor… Maliye Bakanı yalvarıyor… Erdoğan yarı yalvarır, yarı uyarı diliyle konuşuyor… Bireysel hesabı olanı da şirketleri de TL’ye geçmeye zorluyorlar… liralaşma kampanyası yaparak cazip ürünler sunarak TL hesabı açmalarını teşvik ediyorlar. Ama kimse yanaşmıyor? Neden? Nass var!.. TL’ye geçse kendini enflasyondan korumak için faiz alacak; haram. Dolar da kalırsa parası değer kazansa da; helal… İktidar yalvarsa da yakarsa da artık kimse TL’ye geçmez. Çünkü nass var. Şöyle düşünün tasarrufunuzu yerli ve milli parada tutarsanız Cumhurbaşkanı’na göre günaha giriyorsunuz… Çünkü bankadan faiz alıyorsunuz. Ama dolarda/euroda tutarsanız günah olmuyor. Çünkü bin dolar, altı ay sonra yine bin dolar. Ama TL karşısında değeri çok artıyor… Fark etmez. Dolar sahibi mütedeyyin bu benim derdim değil diyor… Kimin derdi? İktidarın derdi, Erdoğan’ın derdi… Sonuç olarak… Aralık ayında çektiği nass kılıcı Erdoğan’ı vurdu. Nass var diye faizi indirdi doları azdırdı, enflasyonu patlattı… Milleti bir dilim ekmeğe muhtaç etti. Nass var diye…Ama kendisi vergi borcunu geciktirene yüzde 30 faiz koydu!..."