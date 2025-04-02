Reynmen'den, Oktay Saral'a 'Gökhan Ünver' yanıtı: 'Öznesi bile olmayan tweetten dolayı konserimi iptal etmiştiniz...'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 14:37

Güncelleme: 02.04.2025 - 14:38

Sosyal medyada yayınladığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, son dönemde ise stand-up gösterileri yapan komedyen Gökhan Ünver, geniş bir kitleye hitap etmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar, gözaltı ve tutuklamalara karşı herhangi bir yorumda bulunmaması nedeniyle eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor.

X HESABINI KAPATTI

Ünver, son dönemde Instagram’da yaklaşık 300 bin takipçi kaybetti, X hesabını ise kapattı.

Ünver, kendisini eleştirenleri de bir video ile tiye aldı.

Instagram hesabından paylaştığı videoda arka fona kendisiyle ilgili atılan boykot mesajlarınının görsellerini yerleştiren Gökhan Ünver, videoya "İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düştü.

GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ

Boykot nedeniyle binlerce takipçi kaybeden ve tepkileri tiye aldığı paylaşımıyla da tepki çeken Ünver, sessizliğini korumaya devam ediyor.

Ünver'in gösterileri başta Avcılar Belediyesi olmak üzere birçok belediye tarafından iptal edildi.

OKTAY SARAL, ÜNVER'E SAHİP ÇIKTI

Bu iptallere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki geldi.

Ünver'e yönelik eleştirileri haksız bulan Saral, "Bu örnek CHP iktidara gelirse ne olurun özeti niteliği taşımakta. Demokrasi ve özgürlüğü yalnızca çıkarlarına uyduğu takdirde destekliyorlar. Sanat kendilerine yarıyorsa sanat" dedi.

REYNMEN'DEN YANIT GELDİ

Saral'ın o sözlerine ise "Reynmen" adıyla bilinen ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş'tan yanıt geldi.

Aktaş, Saral'ın o ifadelerini alıntılayıp, "Oktay Abicim siz benim 'öznesi bile olmayan' bir tweetten dolayı Kocaeli’ndeki konserimi iptal etmiştiniz" dedi.

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Oktay Abicim siz benim 'öznesi bile olmayan' bir tweetten dolayı Kocaeli’ndeki konserimi iptal etmiştiniz hava muhalefetini bahane ederek, halbuki ben size değil, sizin hizmet etmek zorunda olduğunuz halka verecektim konserimi. Organizatör aradı 'Reynmen tivit mi atmış napmış, istemiyolarmış onu' dedi."