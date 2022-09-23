Erdoğan'ın eski doktoru Cumhuriyet'e konuştu: 'Siyasete dönüyorum, AKP'nin ne düşündüğü umrumda değil'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve AKP eski milletvekili Turhan Çömez, siyasete geri döneceğini açıkladı. Cumhuriyet TV'ye konuk olan Çömez, "Benim bütün heyecanım Türkiye'nin aydınlık yarınları içindir. Erdoğan'ın nezdindeki karşılığım da umrumda değil" ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, gazeteci Tuba Emlek’in Youtube kanalındaki ‘Ne Oluyor’ programında Sedat Peker’i Türkiye’ye getirerek seçim için bir başarı hikâyesi yazmak istediğini ve siyasete geri döneceğini açıkladı.
Cumhuriyet TV'ye konuk olan Turhan Çömez, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini ve yirmi bir yıldır tek adam rejimine tanıklık edildiğini belirtti. Demokrasinin örselendiğini söyleyen Çömez, "İktidarın beslediği süreçle insanların arasında mesafe açıldı. Bu dönemle ilgili ben de sıkıntı yaşadım. On iki yıl yargılandım ve sürgün hayatı yaşadım. Ülkenin içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamam." ifadelerini kullandı.
"AKP'NİN NE DÜŞÜNDÜĞÜ UMRUMDA DEĞİL"
Emeği ile Türkiye'ye katkı sağlamak istediğini anlatan Çömez, kişisel beklentisinin olmadığını aktardı. Yeni bir devrin açılışına katkı sağlayacağını anlatan Çömez, konuşmasına şu şekilde son verdi:
- Elbette Cumhur İttifakı cephesinde olmayacağım. HDP ile de siyaset yapmam mümkün değil. Altılı masayı başından beri destekliyorum.
- AKP'nin ne düşündüğü umrumda değil. Onlar koltuklarının kaygısıına düşmüş durumdalar.
- Benim bütün heyecanım Türkiye'nin aydınlık yarınları içindir. Erdoğan'ın nezdindeki karşılığım da umrumda değil.
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