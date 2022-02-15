Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den AKP iddiaları

15 Şubat 2022 Salı, 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından iktidarı kızdıracak bir paylaşım yaptı.

Çömez, Bilal Erdoğan’la ilgili yaptığı paylaşımda “Bilal 7.40 BMW yi nasıl aldı” diye sordu.

İşte Çömez’in paylaşımı şu şekilde:

"Bilal 7.40 BMW yi nasıl aldı?

AKP li iş adamlarının yatırım tercihi Londra,

Peki Bilal’in ki neresi?

Yarın…"

??Bilal 7.40 BMW yi nasıl aldı?

??AKP li iş adamlarının yatırım tercihi Londra,

??Peki Bilal’in ki neresi?

??Yarın… — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) February 14, 2022

"ERDOĞAN'I TANIYAMIYORUM"

Geçen günlerde Cumhuriyet TV'ye konuşan Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıyamadığını ve Türkiye'nin gerçek bir demokrasiyle yönetilmediğini belirtmişti.

Çömez, "Şu anda tek adam yönetiminin, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakim olduğu bir Türkiye var. Medeni bir ülkede bu iddia sansasyon yaratmalı, parlamento toplanmalı ancak gündemden kalktı. Ben Erdoğan'ı iyi tanıyan biriyim, uzun yıllar arkadaşlığımız oldu. Bugün Erdoğan'ı tanıyamıyorum, rasyonel bir siyasetten tamamen kopmuş ve çok farklı bir kimliğe kavuşmuş durumda. Bugünkü söylemlerine bol maaşlı danışman kadrosunun da katkı sağladığını düşünüyorum. Danışmanlar her söylediğini alkışlayan ve her yaptığında keramet arayan kişiler" ifadelerini kullanmıştı.