Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den AKP iddiaları
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından iktidarı kızdıracak bir paylaşım yaptı.
Çömez, Bilal Erdoğan’la ilgili yaptığı paylaşımda “Bilal 7.40 BMW yi nasıl aldı” diye sordu.
İşte Çömez’in paylaşımı şu şekilde:
"Bilal 7.40 BMW yi nasıl aldı?
AKP li iş adamlarının yatırım tercihi Londra,
Peki Bilal’in ki neresi?
Yarın…"
??Bilal 7.40 BMW yi nasıl aldı?— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) February 14, 2022
??AKP li iş adamlarının yatırım tercihi Londra,
??Peki Bilal’in ki neresi?
??Yarın…
"ERDOĞAN'I TANIYAMIYORUM"
Geçen günlerde Cumhuriyet TV'ye konuşan Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıyamadığını ve Türkiye'nin gerçek bir demokrasiyle yönetilmediğini belirtmişti.
Çömez, "Şu anda tek adam yönetiminin, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hakim olduğu bir Türkiye var. Medeni bir ülkede bu iddia sansasyon yaratmalı, parlamento toplanmalı ancak gündemden kalktı. Ben Erdoğan'ı iyi tanıyan biriyim, uzun yıllar arkadaşlığımız oldu. Bugün Erdoğan'ı tanıyamıyorum, rasyonel bir siyasetten tamamen kopmuş ve çok farklı bir kimliğe kavuşmuş durumda. Bugünkü söylemlerine bol maaşlı danışman kadrosunun da katkı sağladığını düşünüyorum. Danışmanlar her söylediğini alkışlayan ve her yaptığında keramet arayan kişiler" ifadelerini kullanmıştı.
İlgili Haberler
- Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den iktidara sert sözler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez Cumhuriyet TV'ye konuştu
- Turhan Çömez İngiltere'ye sığındı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- Intel'den 'çip krizi'ne karşı İsrail atağı
- John McAfee'nin ölüm nedeni açıklandı
- Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme
- Markalı konut fiyatları arttı
- Konyasporlu hoca kuraldan yakındı
- Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- MEB'den 'devamsızlık' için yeni karar
- Buca Metrosu’nun temel atma töreni de tarihe geçti
- Nurseli İdiz ve Özgür Aras davasında karar
- Trump'tan sağcı Fransa Cumhurbaşkanı adayına tavsiyeler