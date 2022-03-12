Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den Ali Erbaş hakkında dikkat çeken iddia
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Çömez, Erbaş'ın Londra'dan ev aldığını dile getirdi.
FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, Twitter hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Çömez, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İngiltere’nin başkenti Londra’dan ev alma girişiminde olduğunu öne sürdü.
"REZİL OLMAYIN SONRA..."
16.1 milyar liralık bütçesiyle 17 bakanlıktan 7’sini geride bırakan ve lüks otellerde verdiği eğitimlerle gündeme gelen Diyanet İşleri'nin başkanı Ali Erbaş hakkında "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti" dedi.
Çömez şöyle devam etti:
"Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…"
Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş.— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) March 12, 2022
Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister.
Rezil olmayın sonra…
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