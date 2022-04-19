Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması

19 Nisan 2022 Salı, 11:08

FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Çömez, son olarak Twitter hesabından AKP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı hakkında açıklamada bulundu.

Aday isimlerini açıklayan Çömez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın olabileceği dile getirdi. Öte yandan Çömez, "Erdoğan, güvenebileceği isimlerden biriyle yola devam etmeyi düşünebilir. Bu Hulusi Akar veya Fuat Oktay olabilir" dedi.

Çömez'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde: