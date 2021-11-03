Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Şener: "Bu 20 yılın hikayesi, rantlar hikayesidir"

03 Kasım 2021 Çarşamba, 20:03

Bir dönem başbakan yardımcılığı da yapan eski AKP’li şimdiki CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 19 yıllık AKP iktidarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçesi görüşülüyor. Komisyonda konuşan Abdüllatif Şener, iktidar partisi temsilcilerinin sürekli lideri kutsayan bir üslup benimsediğini söyleyerek, “Ben önce de lideri kutsayan bir anlayış görmemiştim. Bunu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yarısındaki dönemde icat edenler sizlersiniz. Ne kadar yanlışı varsa Sayın Cumhurbaşkanı’nın o yanlışları üzerine destek yazıyorsunuz” dedi.

Meksika’daki köylü ayaklanmalarını anlatan öğrencilik yıllarında izlediği bir filmden bahseden Şener, filmin son cümlesinin “Güçlü lider, zayıf toplumun eseridir. Güçlü toplum güçlü lideri ne yapsın” olduğunu aktardı.

“20 YILIN HİKAYESİ, RANTLAR HİKAYESİ”

Şener, “Bir ülkede sistem çalışmaya, üretmeye prim veriyorsa ekonomi de güzel olur, küresel rekabette de yerini alırsınız. Üretene, çalışana değer vermezse sistem, o ülkenin geleceği karanlıktır. Bakıyorum, Türkiye rant düzenine dönüşmüş. Öyle rantlar var ki… Siyasetle dirsek temasına geçtiğin zaman bir arsa kapatıyorsun; bir liraya aldığın, çıkıyor bin liraya. Diğer taraftar bir mal üretmeye çalışıyor girişimci, ne kazanıyor? Yüzde 20, bilemedin yüzde 50. Bu 20 yılın hikayesi rantlar hikayesidir” diye konuştu.



