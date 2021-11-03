AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyükelçilerin Güven Mektupları programı sonrasında gazetecilere konuştu.

AKP'nin 19. kuruluş yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu" dedi.

"Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette" açıklaması yapan Erdoğan, "Karadeniz’de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Doğalgazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek" diye konuştu.