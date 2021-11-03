Erdoğan: Karadeniz’de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim
Büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu" dedi. Erdoğan, "Karadeniz’de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyükelçilerin Güven Mektupları programı sonrasında gazetecilere konuştu.
AKP'nin 19. kuruluş yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu" dedi.
"Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette" açıklaması yapan Erdoğan, "Karadeniz’de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Doğalgazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek" diye konuştu.
Erdoğan'ın gazetecilere yaptığı açıklamaları içeren videodan satır başları şöyle:
ERDOĞAN'DAN YENİ 'MÜJDE' DUYURUSU
- Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik
- Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.
- 26 olan havaalanı sayımızı 56'ya çıkardık. Artık benim ülkemde üniversite olmayan il yok. Hastanelerimize bakıyorsunuz, şehir hastaneleri ile her yeri donattık. Koronavirüs döneminde bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık.
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