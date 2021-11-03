Yiğit Bulut'tan 'Erdoğan' paylaşımı: Havalimanı görüntüleri
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da havalimanında karşılandığı anların görüntüsünü paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ankara'ya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan indiği anlara dair bir görüntü paylaştı.
Bulut'un Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, eşi Emine Erdoğan'la havalimanında görüntülenen Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da yer aldığı görülüyor.
Kendisi de Erdoğan'ı karşılayanlar arasında bulunan Bulut, "İstediğiniz kadar asılsız haber yayarak spekülasyon yapmaya çalışın" diyerek paylaştığı görüntüde "Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya indi şu anda. Ankara Havalimanı'nda kendisini karşılayanlarla birlikte" ifadelerini kullanıyor.
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